Sacoor: "Ik droom van een mooi resultaat"

Jonathan Sacoor plaatste zich gisteren al bij al gemakkelijk voor de halve finales. De Beerselnaar finishte als tweede in zijn reeks. "Ik heb redelijk gemakkelijk gelopen. Ik was snel vertrokken, maar ben nadien een beetje de controle kwijtgeraakt. Ik heb in de laatste lijn wat te snel vertraagd omdat ik dacht dat ik meer voorsprong had op de deelnemers achter mij. Ik heb nog wat moeten versnellen, maar dat ik eigenlijk makkelijk", legt Sacoor uit.

Sacoor stond pas 32e op de startlijst. Toch gingen de meeste mensen ervan uit dat de wereldkampioen bij de junioren zich vlot zou plaatsen voor de halve finales. "Ik voel dat er meer in de benen zit. We gaa zien hoeveel er vanavond nog gaat uitkomen. Of een finaleplaats te hoog gegrepen is? Dat hangt van de tegenstand af.

Sacoor start in de eerste halve finale rond 19u35 Belgische tijd. Voor een rechtstreekse finaleplaats moet hij finishen bij de eerste twee. De twee atleten met de snelste niet-automatisch gekwalificeerde tijd mogen ook naar de finale.