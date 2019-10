Sacoor na brons op WK: “Wat een onbeschrijfelijk gevoel”

Jonathan Sacoor beseft na afloop van z’n geweldige 4x400 meter met de Belgian Tornados op het WK in Doha maar al te goed wat voor een prestatie hij heeft neergezet. “We hebben alle vier perfect gedaan wat we moesten doen”, aldus de Beerselnaar.

Een dolgelukkige Jonathan Sacoor gisteren na het binnenhalen van de bronzen plak op de 4x400 meter in Doha. “Wat een fantastisch gevoel”, aldus Sacoor “We wisten dat we een sterk team hadden maar dat de andere teams ook enorm goed waren. En om dan dit te kunnen presteren, is echt ongelofelijk.”

“Klaar voor Tokio”

De tactiek die was afgesproken met coach Jacques Borlée werd perfect tot uitvoering gebracht. “We wisten dat we direct bij die eerste lopers moesten zijn”, zegt Sacoor. “We konden ons niet veroorloven om een gat laten vallen in zo’n wedstrijd. Ik heb als tweede of derde de stok doorgegeven, Robin is heel goed naar binnen gekomen, en Dylan en Kevin hebben ook geweldig gelopen. Ik denk dat we allemaal perfect hebben gedaan wat we moesten doen. Dit geeft ons heel veel zelfvertrouwen voor de spelen over tien maand. We zijn helemaal klaar voor Tokio.”