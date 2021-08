Sacoor vierde met Tornados

Beerselnaar Jonathan Sacoor is met de Belgian Tornados vierde geëindigd in de finale van de 4x400 meter op de Olympische Spelen. De Belgen moesten de VS, Nederland en Botswana laten voorgaan.

De Belgian Tornados liepen een erg sterke race en zetten een Belgisch record neer. Maar een medaille zat er net niet in. Daarvoor waren de VS, Nederland en Botswana te sterk. De ontgoocheling was metneen na de wedstrijd erg groot bij Jonathan Sacoor en de andere drie Belgen. "We zijn trots op die vierde plek maar tegelijk is het bitterzoet. Dit doet echt pijn", liet Sacoor optekenen.