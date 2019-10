Sporting Kampenhout helpt spelers om gezond te eten

Voetbalclub Sporting Kampenhout draagt de gezondheid van de spelers hoog in het vaandel en pakt daarom uit met een nieuw initiatief. De club biedt gezonde, warme maaltijden aan die thuis of op de club kunnen gegeten worden.

Voetbalclub Sporting Kampenhout stuurt wekelijks een mail naar de ouders met het gerecht dat aangeboden wordt. Wie wil kan, bestellen. Ook op wedstrijddagen. Zo krijgen de voetballers op die dagen een alternatief voor de hotdog of de hamburger. André Claessens uit Zaventem is de traiteur die de maaltijden levert. Hij werkt samen met een diëtiste en andere para-medici. “Onze maaltijden hebben een vaste samenstelling. Groenten die minder en minder gegeten worden, zijn voor ons het hoofdingrediënt", legt hij uit. "Daarnaast zijn er geen toegevoegde suikers en zo weinig mogelijk toegevoegde zouten. We werken altijd met eerlijk producten uit de regio en zo weinig mogelijk of geen bewaarmiddelen.” De maaltijden krijgen dan ook het 'goed-in-je-vel'-label. Week na week wordt het initiatief populairder.

