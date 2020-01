Strijdvaardige nieuwe coach Hayk voor eerst aan zijlijn Woluwe-Zaventem

Voetbalclub Woluwe-Zaventem ontving vandaag de nummer dertien uit eerste provinciale: Huldenberg. Kon de kersverse coach Milkon Hayk het tij keren en Zaventem meteen al uit het slop halen of is daar meer voor nodig?

Vijf jaar geleden speelde Woluwe-Zaventem in tweede klasse. Sindsdien zakte de club drie keer en speelt het nu in eerste provinciale. Ook daar gaat het niet goed, met als gevolg dat Milkon Hayk vrijdag is aangesteld als nieuwe trainer. Zo kregen de spelers voor de derde keer al dit seizoen een nieuwe coach. Hem wacht een schijnbaar onmogelijke taak.

'Strijdvaardig'

Dat bleek ook vandaag, want tegen Huldenberg kon Zaventem geen winst verzilveren. Ook al ging de wedstrijd goed op en neer, Huldeberg won met 0-2. Een eerste verlies dus voor nieuwbakken trainer Milkon Hayk, al geeft hij de moed niet op: “Ik ben trainer geworden op uitdrukkelijke vraag van de voorzitter. Achter de schermen was ik altijd al betrokken bij de club en nu neem ik mijn verantwoordelijkheid op. Het is redden wat te redden valt, en week per week afwachten wat dat geeft. We gaan er in elk geval voor vechten,” zegt hij strijdvaardig.