Team Feryn Dakar Sport maakt zich op voor Morocco Desert Challenge

De Morocco Desert Challenge is een woestijnrally die tien dagen duurt. Ook Team Feryn Dakar Sport van Kapellenaar Pascal Feryn waagt zich op 3 april in de race.

Feryn heeft vierentwintig jaar rally-ervaring. Hij verschijnt in Agadir samen met copiloot Kurt Keysers aan de start. Pascal zal niet de enige Feryn in Marokko zijn. Zijn zonen Nicola en Cedric hebben de rally-microbe van hun vader geërfd. Nicola neemt deel aan de Classics-reeks en Cedric rijdt door de woestijn met een truck.

Nog een opvallende naam in Team Feryn is Koen Wauters. De ene helft van de Clouseau-broers is een fervent rallypiloot. Samen met Pascal Feryns copiloot Keysers deed Wauters vorig jaar mee aan het WK rallyraid in Marokko.