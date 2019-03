In de tweede provinciale van het voetbal stond vandaag een historische derby op het programma. Volgend seizoen vormen Ternat en Wambeek één ploeg, vandaag stonden ze voor het laatst tegenover elkaar. Ternat trapte zichzelf de geschiedenisboeken in met een knappe zege.

Ternat, voor dit weekend derde met twee punten minder dan leider Meise, is nog in de race voor de titel. Maar ook Wambeek, voor de partij zevende, wou de allerlaatste derby maar wat graag winnen. Het was dus Ternat dat aan het langste eind trok. Voor een grote en trouwe schare supporters eindigde de historische derby op 3-0 voor Ternat.

Een verslag zie je straks in RINGtv Sport.