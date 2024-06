Topschutter Tomic verlaat RSCA Futsal, Sekulic eerste aanwinst

Paars-wit probeerde de Serviër Tomic nog te overtuigen tot een verlengd verblijf, maar die kiest voor een avontuur bij RFS Riga in Letland. De voorspeler speelde vijf seizoenen voor Anderlecht en voorganger Halle-Gooik en was jaarlijks goed voor een karrenvracht aan doelpunten.

Tomic out, Sekulic in

Met de Kroatische international Sekulic haalde paars-wit wel al een vervanger voor Tomic in huis. Antonio Sekulic komt over van de Kroatsiche topclub MNK Olmissum en tekent bij paars-wit een contract voor twee seizoenen. Hij werd dit seizoen uitgeroepen tot de ‘Rising Star’ van het Europese Futsal

De 25-jarige pivot stond in de belangstelling van meerdere Europese topclubs, maar koos finaal toch voor RSCA Futsal. Sekulic was dit seizoen goed voor 37 goals met Olmissum, waarvan 6 doelpunten in 5 wedstrijden in de Champions League. In die Champions League legde hij onder meer Sporting Lissabon en regerend kampioen Palma Mallorca het vuur aan de schenen.

Daarnaast is Sekulic ook een vaste waarde in de Kroatische nationale ploeg, waarvoor hij al 30 interlands verzamelde. In oktober zal hij ook aan het werk te zien zijn op het WK Futsal. In 13 kwalificatiewedstrijden scoorde Sekulic in totaal 12 doelpunten voor Kroatië.