Tim Moriau uit Huizingen is de nieuwe Topsportmanager van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Hij is er het aanspreekpunt voor alles wat met topsport te maken heeft.

Topsportmanager gymnastiek Tim Moriau: "Nieuwe job is logische stap in mijn carrière"

Tim Moriau is ondertussen een kleine twee weken aan de slag als Topsportmanager bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. “Het zijn al leuke maar drukke weken geweest”, vertelt Moriau. “Ik ben echt blij dat ik eraan ben kunnen beginnen. Want ik heb me echt verveeld in die coronaperiode.”

Moriau had geen band met de gymwereld en daarom kwam zijn aanstelling voor sommigen als een verrassing. "Het feit dat ik een volgende stap zet in mijn carrière in de topsportwereld is voor de mensen die mij echt goed kennen, is niet echt een verrassing”, meent Tim. “Ze weten dat ik heel ambitieus ben.” De Huizingenaar is vooral bekend als atletiekcoach en de man achter Runners'lab Atlethics Team. Zijn ervaring als atleet, coach en ondernemer in de topsportwereld neemt hij mee in zijn nieuwe functie.

