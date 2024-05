Maak kennis met de Red Flamingo's. Dat is ons nationaal team voor voetballers met een geamputeerd been. Zij nemen begin juni deel aan het EK Amp Football in Frankrijk. Pieter Agneessens uit Galmaarden en Kristof De Mooter uit Oetingen zijn twee sterkhouders van het team. Wij volgden hen zaterdag tijdens hun laatste oefenmatch in aanloop naar het EK. Tegenstander: de wandelvoetballers van Club Brugge.