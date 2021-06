Van Uytvanck en Minnen uitgeschakeld op Wimbledon

Alison Van Uytvanck is in de eerste ronde uitgeschakeld op het Grand Slam-tornooi van Wimbledon. De Vilvoordse kon niet stunten tegen de Oekraïense Elina Svitolina, het nummer vijf van de wereld. Voor Van Uytvancks vriendin Greet Minnen zit Wimbledon er ook op na de eerste ronde. De dames dubbelen wel nog samen in Engeland.

Alison Van Uytvanck had het niet getroffen bij de loting. Elina Svitolina haalde bij de vorige editie van Wimbledon in 2019 nog de halve finale, waarin ze kansloos verloor tegen de latere winnares Simona Halep. Van Uytvanck dreef de Oekraïnse tot een driesetter, maar kon niet voor een verrassing zorgen. De setstanden waren 6-3, 2-6 en 6-3. Haar vriendin Greet Minnen kwalificeerde zich voor het eerst in haar carrière voor de hoofdtabel op Wimbledon, maar moest de duimen leggen tegen de Australische Ajla Tomljanović. Minnen verloor in twee sets: 2-6 en 6-7.

Van Uytvanck en Minnen dubbelen wel nog samen in Engeland. In de eerste ronde nemen ze het op tegen het Amerikaanse duo Sloane Stephens-Amanda Anisimova.