Van Uyvanck uitgeschakeld, Minnen wint eerste wedstrijd op Grand Slam

Alison Van Uytvanck is op de Australian Open uitgeschakeld in de eerste ronde. De Française Fiona Ferro liet Van Uytvanck geen schijn van kans. Haar vriendin Greetje Minnen had meer succes. Zij won haar wedstrijd, meteen ook haar eerste overwinning op een groot tornooi.

Alison Van Uytvanck en de Australian Open, het is geen goed huwelijk. Al vijf keer ging ze Down Under in de eerste ronde uit het tornooi. Daar komt nu een zesde keer bij. De Grimbergse, het nummer 47 van de wereld, verloor van Ferro in twee korte sets: 6-1 en 6-2. Het moet gezegd dat Van Uytvanck geen ideale voorbereiding kende. Ze lag de voorbije twee weken in bed met een zware verkoudheid.

Greetje Minnen, de vriendin van Van Uyvanck, rekende in de eerste ronde in drie sets af met Aliaksandra Sasnovich. Het werd 7-6, 4-6 en 7-5. Het is voor de 22-jarige Minnen de eerste zege op een groot tornooi. In de volgende ronde wacht een moeilijke klus. Dan neemt de nummer 119 van de wereld het op tegen het nummer 26, de Kazachse Jelena Rybakina. Minnen en Van Uytvanck spelen op de Australian Open ook nog het dubbelspel.