Van Wilder haalt podium in Ronde van de Toekomst

Ilan Van Wilder is derde geworden in de Ronde van de Toekomst. Daarvoor moest de eerstejaarsbelofte uit Opwijk wel erg diep gaan. In de slotrit met aankomst op Le Corbier finishte Van Wilder als achtste.

In de laatste rit van de Ronde van de Toekomst moest er stevig geklommen worden. In de korte etappe van 78,1 kilometer moesten de renners over de Col du Glandon, de Col de la Croix de Fer en de Col du Mollard voor ze de slotklim naar Le Corbier aanvatten. Van Wilder moest diep gaan en finishte uiteindelijk in het wiel van de Noorse eindwinnaar Tobias Foss. Door zijn achtste plaats in de slotrit verzekerde de Opwijkenaar zich van de derde plaats in het eindklassement.

De Ronde van de Toekomst is één van de belangrijkste rittenkoersen bij de beloften. Twee jaar geleden schreef Tour-winnaar Egan Bernal de eindzege nog op zijn naam.

Foto: Tour de l'Avenir