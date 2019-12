Vierde editie Unified Futsal Christmas Cup

KV Kester-Gooik, G-SPORT Pajottenland en Special Olympics Belgium organiseerden gisteren in Gooik de Unified Futsal Christmas Cup. Dat is een internationaal G-zaalvoetbaltornooi waarbij teams van voetballers met een verstandelijke beperking spelen met valide partner-atleten.

Het is de vierde keer dat in futsaltornooi gehouden werd in de sporthal Koornmolen in Gooik. Dit jaar stuurden ook Special Olympics Frankrijk, Luxemburg en Duitsland een team, maar het was het nationale team van Special Olympics België dat de gouden medaille won. Zij versloegen in de finale Hoge Kouter Kortrijk. Thuisploeg KV Kester-Gooik pakte het brons.