Vilvoorde heeft eindelijk z’n vernieuwde atletiekstadion

De vernieuwing van het atletiekstadion Drie Fonteinen is eindelijk een feit. De stad Vilvoorde investeerde 900.000 euro in een stevige opknapbeurt van de infrastructuur. Gisteren werd het vernieuwde stadion officieel ingewijd.

Atletiek is een erg populaire sport in Vilvoorde. Verschillende clubs zijn er al jarenlang actief. De laatste jaren drong een make-over zich meer en meer op. De infrastructuur was sterk verouderd. De uitvoering van het renovatiedossier liet erg lang op zich wachten, maar het geduld van de atleten is nu toch beloond. De stad Vilvoorde pompte 900.000 euro in de vernieuwing en uitbreiding van het sportstadion. De piste is uitgebreid naar 8 banen en een afzonderlijke sprintbaan, en ze kreeg een fotofinish, een elektronische haas en magneetlussen. Daardoor kunnen er voortaan grote atletiekwedstrijden worden georganiseerd. Ook de andere infrastructuur voor het kogelstoten, discuswerpen, hamerslingeren, verspringen en polsstokspringen werd vernieuwd.