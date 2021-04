Wambeek-Ternat heeft eigen techniekschool

Foot Moov is opgestart door drie voetbalpapa’s die een tekort aan basistechniek zagen bij verschillende spelertjes. Ervaren coaches schaven de voetbalskills bij door gedetailleerd te werken in kleine groepjes. “Onze trainers doen aan detailcoaching. Ze zitten heel kort op de bal en benadrukken echt hoe je technisch kan verbeteren”, zegt initiatiefnemer Dieter Van Malderen. “Bij Foot Moov wordt dat allemaal overgoten met een dosis fun, want het moet vooral plezant blijven voor de spelers.”

De opbrengsten van Foot Moov worden elk seizoen geschonken aan de club om te kunnen blijven investeren in infrastructuur en materiaal. Het initiatief is een schot in de roos. “Voor nieuwjaar zijn we begonnen met enkele clubspelers, maar al snel zaten we aan 80 inschrijvingen”, gaat Van Malderen verder. “Op dit moment zitten we aan bijna 100 inschrijvingen, ook van spelers buiten Ternat.”