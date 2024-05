Wandelvoetballers 'KO’s Beigem' organiseren toernooi voor teams uit heel Vlaanderen

Luc Van Lint, de voorzitter van de KO’s Beigem, had eerst zijn vragen bij de sport. “Ik moet eerlijk toegeven, wandelvoetbal daarvan wil je niet horen als je zelf gevoetbald hebt. Maar met 6 spelers zijn we er toch voor gegaan en we zijn blij dat we dat gedaan hebben. Het spel gaat sneller dan je zou denken,” zegt Luc.

Intussen organiseerden de KO’s Beigm voor de derde keer een toernooi met onder meer Zulte Waregem, OHL en Massemen, teams uit heel Vlaanderen dus.

“Wat betreft vriendschap, sportiviteit, ontvangst en onthaal, staat dit toernooi op nummer 1. Wij organiseren ook een toernooi, maar op bepaalde punten kunnen we nog iets leren van Beigem,” zegt Johny van Zulte Waregem.

Ring maakte een sfeerreportage van het toernooi.