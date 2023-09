Wedstrijd tussen Vilvoorde City en VK Weerde stilgelegd na massaal duw- en trekwerk: “Het zou helemaal ontspoord zijn”

Een voetbalwedstrijd in vierde provinciale D tussen Vilvoorde City en VK Weerde op het sportstadion Drie Fonteinen in Vilvoorde was zondagmiddag wel van heel korte duur. Na amper vijf minuten werd de match al stilgelegd na massaal duw- en trekwerk ‘om erger te voorkomen’. Aanleiding voor het tumult was een strafschop die niet werd gefloten door een gelegenheidsscheidsrechter.

Voorzitter Faruk Akkus van Vilvoorde City greep zelf in om erger te voorkomen. “Er was een officiële scheidsrechter aangeduid door de voetbalbond”, vertelt hij. “Zondagochtend bleek dat die niet zou opdagen. De tweede trainer van VK Weerde ging de match fluiten. Na vijf minuten bleek echter dat dat niet zou werken. Aanleiding was een zware elleboogstoot aan een van onze spelers in het strafschopgebied. Een duidelijke penalty. Onze speler lag vijf minuten op de grond in zware ademnood.”

Daardoor ontstond er zware commotie. “Onze spelers vonden dat de scheidsrechter niet eerlijk was. Ik ben daarop meteen bij de tegenpartij gegaan om te zeggen dat we op die manier de wedstrijd beter niet lieten doorgaan want dat het zou ontsporen. Ik wilde vooral erger voorkomen want zo zouden we de 90 minuten niet volmaken zonder nog meer incidenten. Daar waren jongeren, jeugdspelers, ouders en grootouders van spelers aanwezig: dat kon ik als voorzitter niet aanvaarden.”

Op beelden is te zien dat er minstens sprake is van massaal duw- en trekwerk tussen de verschillende ploegen en hun entourage. Maar volgens Akkus was er geen sprake van echte agressie. “Er was zware discussie en er werd geroepen tussen de spelers. Dat is ook normaal bij ploegen die dichtbij mekaar liggen en spelers die mekaar ook goed kennen. Maar van geweld is er geen sprake geweest. We zijn samen met de gelegenheidsscheidsrechter zelfs nog iets gaan drinken en zijn overeengekomen om samen een verslag voor de voetbalbond op te maken met de vraag de match te herspelen met een officiële scheidsrechter.”

De match werd beëindigd bij een 0-0 stand. De politie moest niet tussenbeide komen. Het is nu aan de voetbalbond om te beslissen wat er moet gebeuren. Bij VK Weerde was voorlopig nog niemand bereikbaar voor commentaar.