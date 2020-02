Wemmel pakt 33 op 33

In de derde provinciale D van het voetbal staan twee ploegen afgetekend aan de kop van het klassement. Galmaarden is leider met 56 punten, Wemmel tweede met 54 punten. Vanmiddag ontving Galmaarden Wemmel. Won Galmaarden dan nam het een optie op de titel.

De wedstrijd was nog maar net begonnen toen El Yousfi alleen voor de doelman verscheen en de 0-1 binnenschoof. Even later was het weer raak voor de bezoekers. El Yousfi waagde zijn kans vanop afstand en knalde de 0-2 tegen de touwen. Net voor de rust speelde de wind een belangrijke rol. Een verre vrije trap van Hellinckx verraste vriend en vijand en viel over doelman Frisch binnen. Het stond dus 0-3 bij de rust.

In de tweede helft had Galmaarden de wind mee en dat gaf de thuisploeg vleugels, Muylaert kon in een rommelige fase de 1-3 op het bord zetten. Nadien was er van voetbal nog weinig sprake en lieten beide ploegen zich vooral opvallen door onsportief gedrag.

Wemmel klopt dus leider Galmaarden op eigen veld en pakt zo 33 op 33, goed voor de leidersplaats in derde provinciale D.