Zaalvoetbalploeg Sparta Castilla Den Bos is kampioen

Sparta Castilla Den Bos zag het levenslicht in 2019. Na 3 seizoenen uit te komen in de zaalvoetbalcompetitie in Asse, beslisten de leden om het dit seizoen over een andere boeg te gooien. Ze maakten de overstap naar het A.V.Z.A., een zaalvoetbalcompetitie in het Aalsterse met maar liefst 5 afdelingen. Hun eerste seizoen in het A.V.Z.A. in de vijfde afdeling, was alvast een groot succes. De club werd afgelopen weekend overtuigend kampioen. Sparta Castilla Den Bos versloeg de laatste in de stand met maar liefst 17-0. Sparta Castilla Den Bos behaalt zo 70 van de 72 te verdienen punten.

Met nog 2 competitiewedstrijden te gaan, kan de tweede in de stand hen niet meer bijbenen. En dus mag de club volgend seizoen naar de vierde afdeling. Wij interviewden Ruben Van Droogenbroeck, voormalig speler en de huidige coach bij Sparta Castilla Den Bos. “Aan het begin van het seizoen hadden wij hier nooit van kunnen dromen”, zegt Ruben Van Droogenbrock, voormalig speler en huidige coach. “We zijn allemaal euforisch. Dat wij nu kampioen spelen en daarbij nog eens ongeslagen zijn, is een verdienste van het collectief. Om kampioen te spelen met deze groep is voor mij een droom, ik ben ontzettend trots op mijn mannen!”.