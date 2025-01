Vlaamse Rand snelst groeiende, meest internationale en meest jonge regio van Vlaanderen

Met een klein half miljoen inwoners is de Vlaamse Rand de snelst groeiende regio van heel Vlaanderen. De voorbije tien jaar steeg het aantal inwoners met meer dan 10%. Dat is meer dan gemiddeld in Vlaanderen (6,4%), in de centrumsteden (6,8%) en het Brussels Gewest (7,4%).

Internationaal

Bijna de helft van de Randbewoners (48%) heeft een buitenlandse herkomst. Da’s dubbel zoveel als 20 jaar geleden. Dat wil zeggen dat ten minste hun vader of moeder bij de geboorte een buitenlandse nationaliteit had. Het aantal inwoners van buitenlandse herkomst ligt gemiddeld in Vlaanderen op 28%. In het Brussels Gewest heeft gemiddeld 77% van de bevolking buitenlandse roots.

Jong

De bevolking in de Vlaamse Rand is ook beduidend jonger dan gemiddeld in Vlaanderen. Het aantal minderjarigen neemt spectaculair toe. In 2024 was een kwart van de inwoners van de regio jonger dan 20 jaar. Daarmee is de Vlaamse Rand na het Brussels Gewest (24%) de jongste regio van Vlaanderen.

Verhuisbewegingen

Veel heeft te maken met de inkomende verhuisbewegingen die al 20 jaar een feit zijn in de Vlaamse Rand. De instroom van nieuwe inwoners ligt er beduidend hoger dan in andere Vlaamse regio’s en wordt vooral gevoed vanuit het Brussels Gewest. Tegelijk trekken er meer mensen vanuit de Vlaamse Rand weg richting Vlaanderen dan omgekeerd.

Alle cijfers op een rijtje? Lees hier de volledige nota van Team Vlaamse Rand.