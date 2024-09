Ruimtelijke plannen om Ternat landelijk te houden krijgen vorm: “Bouwpauze wordt stopgezet”

In maart van dit jaar duwden meerderheidspartijen N-VA, Volks en Open VLD op de pauzeknop wat betreft de ontwikkeling van appartementen en grote verkavelingen die extra groene ruimte innemen. De bouwpauze is omstreden, want de eerste versie werd een jaar eerder vernietigd door provinciegouverneur Jan Spooren en leidde zelfs tot een coalitiewissel. “De herbevestiging van de bouwpauze was een politiek statement naar de bevolking en de ontwikkelaars”, zei schepen van Omgeving Geert De Feyter daar toen over. “De ruimte in Ternat staat onder enorme druk. Onze visie daarover is niet gewijzigd.”

Tijdens de tijdelijke bouwpauze werkte de gemeente Ternat voort aan de ruimtelijke plannen die Ternat landelijk moeten houden. “In het plan leg de gemeente nu vast waar gebouwd mag worden en vervangt oudere plannen zoals het gewestplan en bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen”, zegt De Feyter. “Voor elk perceel wordt dus duidelijk wat er wel en niet mag. Ternat moet een dorp blijven, geen voorstad van Brussel, zoals sommige buurgemeenten. We houden uiteraard wel rekening met eerdere planningen, zoals het Vlaams en gemeentelijk structuurplan.”

Nu de startnota is goedgekeurd, nodigt Ternat de inwoners uit kennis te maken met de plannen. Dat gaat op 8 oktober door in De Ploter. “We hebben geluisterd naar de inwoners en niet naar de projectontwikkelaars”, zegt De Feyter. “Zo komt er een strenge beperking waar appartementen mogen komen, mogen nieuwe verkavelingen alleen in de dorpscentra en willen we lintbebouwing tegengaan. De startnota vormt een voorlopig kader dat van kracht blijft tot het ruimtelijk uitvoeringsplan officieel wordt vastgesteld. Daarom wordt de tijdelijke bouwpauze dan ook stopgezet.”