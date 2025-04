Stijging huizenverkoop in eerste kwartaal: "Extra stimulans in Vlaams-Brabant"

De verlaging van de registratierechten is een belangrijke factor voor de stijging. Wie in Vlaanderen een woning koopt, betaalt sinds januari 2025 twee in plaats van drie procent registratiekosten. "Zonder enige twijfel hebben heel wat mensen gewacht", zegt Bart van Opstal, van Notaris.be. "Vlaams-Brabant is een dure provincie in vergelijking met andere delen van Vlaanderen. Voor een hogere prijsklasse betekent 1 procent korting op de registratierechten een groter belastingvoordeel. Dus je ziet dat de verlaging voor Vlaams-Brabant duidelijk een extra stimulans is geweest."

Nog zo'n stimulans waren de historisch lage rentevoeten begin dit jaar. Ondertussen stijgen de rentevoeten alweer. "Wanneer de rentvoeten verder stijgen zal dat ongetwijfeld een remmend effect hebben op de vastgoedmarkt", zegt van Opstal. "Momenteel is het, zeker in deze economische en internationale context, niet gemakkelijk te voorspellen in welke richting de rente zal evolueren."