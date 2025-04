Bijna 23.000 gezinnen wachten op sociale woning in Vlaams-Brabant: "Dat gaan we nu anders doen"

Op zoek naar een betaalbare woning

In het voorjaar van 2024 werd het centraal inschrijvingsregister in gebruik genomen. Het online loket waar nieuwe kandidaat-huurders zich online kunnen inschrijven voor een sociale woning en ook bestaande kandidaat-huurders hun inschrijving konden herbevestigen. Uit de resultaten van dat centraal inschrijvingsregister blijkt er in heel Vlaanderen 199.085 kandidaat-huurders op de wachtlijst staan.

In Vlaams Brabant gaat het over 22.834 kandidaten, ongeveer een tiende van de inschrijvingen. “Dat zijn 22.834 gezinnen die op zoek zijn naar een betaalbare woning", zegt Bonte, "en vandaag noodgedwongen op de private huurmarkt huren. Helaas zijn er de voorbije jaren veel te weinig sociale woningen gebouwd."

Nieuw bindend sociaal objectief

Daar wil Bontes partijgenoot Melissa Depraetere verandering in brengen. De minister van Wonen voorziet een budget van 6 miljard euro om bestaande sociale huurwoningen te renoveren. Bovendien komt Depraetere binnenkort met een nieuw bindend sociaal objectief dat in 2026 zal ingaan. Daarmee zorgt ze ervoor dat alle steden en gemeenten hun deel doen in het bijbouwen van sociale woningen, zodat de inspanningen eerlijk verdeeld zijn.

Bonte juicht het initiatief van Depraetere toe. “De voorbije jaren was het beleid te laks voor gemeenten die hun deel niet deden en zo hun inwoners in de steek laten. Dat gaan we nu anders doen", zegt de voormalige burgemeester van Vilvoorde. "Gemeenten die hun deel niet doen, zullen een bijdrage moeten leveren aan de huurpremie voor wie wacht op een sociale woning. Dit is dus rechtstreekse steun voor mensen die wachten op een sociale woning.”