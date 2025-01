Woonmaatschappij Woontrots krijgt innovatiesteun voor duurzame vernieuwing woningen Acaciawijk

De Acaciawijk is een residentiële wijk tussen de E40 en de Ring in Sint-Stevens-Woluwe. “We noemen dit een ‘gespikkelde’ wijk”, licht Björn Mallants, algemeen directeur van Woontrots toe. “Dat wil zeggen dat door de jaren heen veel woningen niet meer in handen zijn van Woontrots, maar we er toch nog een aanzienlijk patrimonium hebben. Dat vergt een doordachte aanpak voor herontwikkeling.”

De woonmaatschappij kiest dan ook voor een innovatieve aanpak. Zo worden de woningen die herontwikkeld worden zo goed als volledig in een atelier geconstrueerd. Op het moment dat de huidige woningen gesloopt worden, worden de elementen vervoerd en gemonteerd. “Zo vermijden we een langdurige werfsituatie voor de eigenaars van omliggende woningen,” klinkt het. De 3 tijdelijke transitiewoningen zijn mobiele woonunits met 2 slaapkamers en een compacte individuele tuin. Ze kunnen 1 tot 4 personen tijdelijk huisvesten en worden gebruikt om verhuisbewegingen van de bestaande huurders op te vangen tijdens de uitvoering van het sloop- en heropbouwproject van de 33 sociale huurwoningen. Later kunnen ze ook verplaatst worden en ingezet voor andere tijdelijke herhuisvesting van sociale huurders. De units worden geplaatst op een locatie waar nu nog garages staan.

Primeur

“Verplaatsbare woningen bestaan uiteraard al, maar vermoedelijk zijn dit de eerste demonteerbare sociale woningen in Vlaanderen die volledig aan de huidige normen beantwoorden en dus ook via projectfinanciering gerealiseerd kunnen worden,” stelt Mallants.