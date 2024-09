Affligemse jeugd slaat handen in elkaar voor gloednieuw muziekfestival STRAFWERK

Jongeren van Chiro Hakilo, Scouts Hekelgem, Chiro Bodegem en Jeugdhuis Avilo broedden al een tijd op het idee om een eigen muziekfestival te organiseren. “Een jaar geleden is ons idee ontstaan. We wilden echt een festival organiseren dat voor iedereen toegankelijk is en verschillende genres aan muziek bundelt, “aldus Casper Mertens van de organisatie. “We zijn blij dat het nu bijna zover is.”

STRAFWERK omvat twee podia: eentje binnen en eentje buiten. “We wilden meteen mooi uitpakken. Daarom bouwen we een treehouse, een tweede podium buiten naast onze mooie boom aan het jeugdhuis,” legt Casper uit.

Het festival begint zaterdag om 15u30. Binnen staat met Jerk Beefy, Deuxerato, Veingeing6, Better off Alive en Broken Age rock, 90’ies-covers en hiphop geprogrammeerd. Buiten zijn een resem DJ’s aan zet.