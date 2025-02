Horst Arts & Music-festival in Vilvoorde maakt volledige line-up bekend: “Publiek laten proeven van mix van muziekculturen”

Horst wil tijdens de 11e editie het publiek laten proeven van elektronische muziek die elders in de wereld populair is, maar hier nog weinig gekend is. Zo gaat de focus onder meer naar Makadsi, een act die laat horen hoe een mix van Arabische en Noord-Amerikaanse muziek kan klinken.

Op vrijdag 2 mei is het alvast uitkijken naar Four Tet, wellicht de grootste naam op de affiche. Het gaat om een exclusieve Belgische show.

Er passeren in Vilvoorde heel wat internationale dj’s, maar ook Belgische en Brusselse toppers zullen het publiek laten dansen.

Vorig editie uitverkocht

De jubileumeditie van Horst Arts & Music Festival van vorig jaar was volledig uitverkocht. Het muziek- en kunstenfestival verwelkomde toen 11.500 bezoekers per dag.