Negenmanneke's got Talent zet kinderen op het podium

Een zombie-apocalyps die zich voltrekt op de parking van Shopping Pajot, een herkenbaar onderwerp voor de jonge makers van 'Negenmanneke's got Talent'. Het was het onderwerp van de film die de kinderen onder begeleiding van vzw Villa Basta maakten. Na tien weken zwoegen, brachten de kinderen zaterdagavond hun werk op de planken.

"We hebben geoefend hoe we met camera moeten werken, met geluid en ook acteren", zegt Louise. "Ik vond dat wel een leuk concept. We mochten kiezen en nieuwe dingen leren." Behalve technische skills, leerden de kinderen ook andere dingen, bijvoorbeeld: "Dat samenwerken beter is", zegt Binta. "En ook meer ideeën, zoals een stormbrain."

"Eigenlijk zijn ze met initiatieoefeningen begonnen zoals expressieoefeningen, de basis van filmtechnieken. Hoe film je? Hoe sta je voor een camera? Daarna hebben ze bijvoorbeeld echt aan hun project gewerkt, dus zelf een scenario geschreven, aan de choreo gewerkt", zegt Laura Vanderhaegen, coördinator van vzw Villa Basta. "En het startpunt was 'de wijk'. Welke inspiratie krijgen we vanuit de wijk om iets te creëren."

De wijk Negenmanneke was een bewuste keuze van de organisatie. "We hebben speciaal gekozen voor de wijk Negenmanneke omdat daar geen kunstonderwijs is, geen muziekacademie of tekenschool", zegt Vanderhaegen. "Vandaar dat we extra kansen in die wijk wilden creëren in samenwerking met het buurthuis, dat dan voor hen de centrale plek was."

Het project kwam tot stand met de steun van de Koning Boudewijnstichting.