Gemeente Beersel past bij om Onze-Lieve-Vrouwekerk in Alsemberg te renoveren: "Het geld van de kerkfabriek is op"

"Vijftig jaar na de vorige renovatie zijn er opnieuw kosten aan de kerk," zegt schepen van Erfgoed Eddy Deknopper. Het dak van de Onze-Lieve-Vrouwekerk moet vernieuwd worden en aan de kerktoren zijn ook werken hoognodig, maar de kosten voor de renovatie lopen hoog op.

"De kerk is eigendom van de kerkfabriek. De kerkfabriek heeft heel hard haar best gedaan om de vorige renovatiefase te kunnen betalen, onder andere door gebouwen te verkopen, maar dat geld is op," zegt Deknopper. In zo'n geval is een gemeente decretaal verplicht om bij te passen.

"Een eerste kostenraming kwam op anderhalf miljoen euro," zegt Deknopper, "maar slechts een aannemer heeft gereageerd. In plaats van anderhalf miljoen zullen de kosten op 3,2 miljoen euro komen." Daar komt bovenop dat de subsidies vanuit Vlaanderen nogal mager zijn.

"De gemeente staat met de rug tegen de muur," zegt Deknopper, "er zijn geen wilde sponsors die we kunnen aanspreken, maar het monument verdient het om bewaard te worden, al zal dat te koste gaan van andere projecten."