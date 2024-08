Bibliotheek Halle heropent na renovatie op vertrouwde stek in Basiliekstraat

Gisterenavond is De Bospoort plechtig geopend door burgemeester Marc Snoeck. Komende maandag zwaaien de deuren open voor het grote publiek. De bieb verlaat haar tijdelijke locatie in de Victor Baetensstraat en keert dus terug naar het Kasteel Van Volsem.

In de bieb vind je een auditoriumtrap waar je gezellig boeken kan lezen, een lange tafel om samen te lezen en te studeren, een computerruimte, een gamehoek en een leesterras met zicht op het Elisabethpark. De Bospoort moet zo een fijne plek worden waar je terecht kan voor cultuur, leren, ontspanning en sociaal contact.

"De bibliotheek is een plaats waar cultuur- en erfgoedbeleid, informatie en uitwisseling, vrijetijdsbesteding en toerisme, onderwijs en jeugdbeleid, welzijn en sociaal beleid elkaar raken," zegt burgemeester Marc Snoeck. "In onze democratische samenleving is extra zorg voor de positie van de bibliotheek essentieel. Kiezen voor de bibliotheek, biedt mensen kansen. Kiezen voor de bibliotheek, is kiezen voor een democratische samenleving."

'Bib zkt Naam'

De nieuwe naam van de bibliotheek is het resultaat van de wedstrijd ‘Bib zkt Naam’ van de stad. ‘De Bospoort’ verwijst naar de plek waar de bieb staat, waar in de 14de eeuw één van de zeven stadspoorten van Halle was. Claartje Theuwissen bedacht de naam. Zij krijgt nu een levenslang lidmaatschap voor de bieb.

Op 21 en 22 september organiseert De Bospoort een groot feest om de heropening van de bibliotheek met alle Hallenaren te vieren.