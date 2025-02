Elektrische fiets voor winnaars 'Liever Lokaal': "Campagne was een succes"

Inwoners van de deelnemende gemeenten werden tijdens de eindejaarsperiode aangemoedigd om lokaal te kopen. Bij elke aankoop bij één van de deelnemende handelaars ontving de klant een deelnameformulier om kans te maken op een prijs. Hoe meer aankopen, hoe groter de kans op de hoofdprijs.

In onze regio namen de gemeenten Bever, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Machelen, Meise, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel en Wemmel deel. “Liever Lokaal was een succes”, zegt Gunther Coppens , gedeputeerde voor Economie. “Er werden niet minder dan 14.000 scans geregistreerd en een veelvoud aan manuele deelnames. Dat zijn bijna 5.000 scans meer dan de vorige editie, ondanks het minder aantal deelnemende gemeenten. We hopen dat de mensen ook na deze campagne lokaal blijven kopen.”

"Met het winnend lotje van de provinciale eindejaarsactie bij één van onze lokale handelaars zetten we samen een mooi initiatief van de provincie Vlaams-Brabant in de kijker, en willen wij lokaal kopen stimuleren", zegt Geert Storms, schepen van lokale economie. "Ook wij als gemeentebestuur willen nogmaals onderstrepen hoe belangrijk we onze lokale ondernemers vinden. Daarom doen we met veel enthousiasme een warme oproep aan onze bewoners: “koop lokaal, het hele jaar door, en steun ondernemend Steenokkerzeel."