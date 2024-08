Vlaams-Brabants verblijfstoerisme volledig hersteld na coronajaren

Uit de definitieve cijfers van Toerisme Vlaanderen blijkt dat in Vlaams-Brabant het aantal overnachtingen in 2023 terug op hetzelfde niveau zit als in 2019, toen een recordjaar qua verblijfstoerisme.

In totaal werden er in 2023 2.347.029 overnachtingen geregistreerd, wat nog geen 2.000 overnachtingen minder is dan in 2019. Ten opzichte van 2022 is dat een stijging van 10,4%. Toen was er in het voorjaar nog sprake van enkele coronamaatregelen die hun weerslag hadden op de logies en de toeristische sector in het algemeen.

“We zetten al heel wat jaren in op Vlaams-Brabant als bestemming voor een korte trip of uitstap en dat merken we in de cijfers”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. “We hebben de afgelopen jaren serieuze klappen gekregen. Maar we zijn via de thematische campagnes, in samenwerking met de gemeenten en de toeristische sector, promotie blijven maken voor onze provincie als vakantiebestemming. Het doet dan ook deugd om te zien dat we eindelijk de zware coronajaren voor onze logiessector achter ons kunnen laten en terug op het niveau van vroeger zitten.”

Vakantiemotief sterke stijger, zakentoerisme deelt in de klappen

Tijdens de coronajaren was het aantal buitenlandse en zakentoeristen sterk afgenomen maar was er wel een toename van de verblijfsduur. In 2023 is er opnieuw een verblijfsduur van 1,84 dagen. Dit is een stijging ten opzichte van 1,74 dagen in 2019. En ook het aandeel buitenlandse aankomsten steeg weer tot zo’n 50% van alle aankomsten.

Toch is 2023 geen kopie van 2019. Het aandeel van de echte vakantiegangers is aanzienlijk toegenomen. Terwijl het aandeel zakentoeristen gedaald is. Vooral in de Groene Gordel en Leuven, traditiegetrouw twee bestemmingen die veel zakentoeristen aantrekken, is het verschil opvallend. Positief is dat deze daling wordt goedgemaakt door verblijfstoeristen die hier op vakantie komen.

Zomer blijft belangrijkste periode

Zowel in het Hageland als in de Groene Gordel blijft de zomer de belangrijkste verblijfsperiode. Zeker in het Hageland is er, naast een kleine stijging in het aantal aankomsten, ook een enorme piek in het aantal overnachtingen. Dit wordt veroorzaakt door een veel langere verblijfsduur in juli en augustus, vooral in de jeugdverblijven. In de Groene Gordel schommelen deze cijfers minder. Maar ook in de paas- en herfstvakantie zijn er lichte stijgingen.

Trend blijft gunstig

De voorlopige cijfers voor de eerste maanden van 2024 lijken het elan van 2023 te volgen. Het is echter afwachten wat het effect van het matige weer dit jaar zal zijn op het verblijfstoerisme.