"Vlaams-Brabant heeft niet de laagste, maar de hoogste werkzaamheidsgraad"

Vlaams parlementslid Ine Tombeur kaartte de kwestie aan bij bevoegd minister Zuhal Demir. “De ambities van de Vlaamse regering zijn helder en ambitieus: een tewerkstellingsgraad van 80%. Correcte cijfers zijn cruciaal voor beleidsmakers, ze vormen de basis voor onderbouwde analyses, evaluatie, opmaken en bijsturen van het beleid”, steltTombeur.

Uit het antwoord van minister Demir blijkt dat Statbel begin dit jaar ontdekte dat één van hun enquêteurs systematisch afwijkende antwoordpatronen vertoonde, met minder werkenden en minder deelname aan opleidingen. De samenwerking met de enquêteur werd ondertussen stopgezet. De enquêteur was verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle ‘Enquêtes naar de arbeidskrachten’ in Vlaams-Brabant. De impact op de cijfers voor de provincie was dan ook groot. Na het verwijderen van de fraudeleuze resultaten ligt de werkzaamheidsgraad van Vlaams-Brabant 3,4 procentpunt hoger dan voordien. Hierdoor stijgt Vlaams-Brabant van de minst werkzame naar de meest werkzame provincie van Vlaanderen. Vorig jaar nog veroorzaakte een studie van arbeidseconoom Stijn Baert ophef toen bleek dat Vlaams-Brabant de laagste werkzaamheidsgraad van Vlaanderen had.

“De doelstelling van 80% werkzaamheidsgraad is niet zomaar een doelstelling. Het is noodzakelijk om onze welvaart veilig te stellen,” aldus Tombeur. “Om de juiste koers aan te houden, is het van belang dat iedereen zich kan baseren op correcte cijfers. Op basis van foutieve cijfers, zouden foutieve conclusies kunnen getrokken worden. Zo komt het goede werk van de VDAB in een foutief daglicht te staan.”