Vijftig jaar Akademie Meise gevierd met voorstelling 'Akademiemysterie'

Zaterdag 22 februari is het de nationale Dag van de Academies. Het is de dag waarop de werking van het deeltijds kunstonderwijs in de verf wordt gezet.

Door een gelukkig toeval, viert de Akademie voor Muzische Kunsten Meise net die dag haar vijftigste verjaardag. De Akademie laat zo'n dubbele feestdag niet onopgemerkt voorbijgaan. Het totaalspektakel 'Akademiemysterie', een samenwerking tussen woord-, dans- en muziekleerlingen, toont de Akademie het kunnen van haar leerlingen.

Het verhaal is simpel: een nieuwsgierige passant laat zich meeslepen in de fascinerende wereld van woord, muziek en dans. Aan hoog tempo buitelt hij van het ene avontuur in het andere.