Concrete acties moeten omgeving Regina Caeli veiliger maken met oog op nakende werken

Aan de ingang van de Regina Caeli-school in Dilbeek ondertekenden de school, de politie en de gemeente samen met de Werkvennootschap en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde vandaag een charter met daarin meer dan 15 acties voor een veiligere schoolomgeving. “Wij hebben goeie ervaringen met deze aanpak”, zegt Bart Nobels van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. “Het gaat niet alleen om acties die op één blad passen, maar ook om acties die het komende jaar ook effectief uitgevoerd kunnen worden.”

Zo voorziet de school bijvoorbeeld fluohesjes en een grotere fietsenstalling, om de leerlingen zo te stimuleren om meer met de fiets naar school te komen. “Wij gaan ook werken met een schoolroutekaart om onze leerlingen veiliger naar school te krijgen”, zegt Gerda Van Cutsem van het Regina Caeli Lyceum. De Werkvennootschap zet dan weer in op telramen. “Die tellen hoeveel fietsers en auto’s er passeren”, zegt Camille Callens. “Daarmee hopen we op een modal shift waarbij meer leerlingen de fiets nemen.”

Het zijn acties die ze preventief nemen, want de Werkvennootschap begint pas midden volgend jaar met de werken aan de N8 en de Ring. "Zo spelen we proactief in op de hinder die zal toenemen. De school ligt vlakbij de Ring, dus de werken zullen een grote impact hebben op de bereikbaarheid van de school”, zegt Gerda Van Cutsem. “Het is heel belangrijk dat wij mensen sensibiliseren om veilig naar school te komen, want het is hier iedere ochtend en avond bijzonder druk.”