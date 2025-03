Basisschool Blokbos in Lot ontkent dat carnaval moet wijken voor ramadan: “Schoolvoorbeeld van fake news”

Geen Gekke Week voor de leerlingen van Blokbos in Lot. “Wij laten ons door mensen intern op de school als daarbuiten vertellen dat de beweegreden de ramadan is. Ook het grootouderfeest, de kerststoet en andere vertrouwde activiteiten zijn intussen gesneuveld. Tegelijk worden huiswerkklassen exclusief georganiseerd voor anderstalige indicatorleerlingen, terwijl extra lessen Frans voor Nederlandstalige kinderen zijn afgeschaft. Dit is een klassiek voorbeeld van een ander-volk-eerst-beleid,” aldus Slootmans. “Dat is de wereld op zijn kop. De taak van een school is in de eerste plaats: degelijk onderwijs bieden, onze waarden uitdragen en kinderen kansen geven, maar niet door Vlaamse tradities te ondergraven.”

Woorden die in de basisschool op een bijzonder koude steen vallen. “De beslissing is om carnaval op maandag te vieren, is in mei vorig jaar al genomen. Wij hebben toen helemaal geen rekening gehouden met ramadan”, zegt directeur Dieter Vanden Bemt. “We hebben wel gekeken welke activiteiten we konden doen voor de kinderen en toen kwamen we uit bij de jeugdboekenmaand. De Gekke Week is overigens helemaal geen traditie in Beerselse scholen. Voor ons leek het wel leuk om de kinderen op maandag verkleed naar school te laten komen, zodanig dat ze dan ook na school met de ouders naar Halle zouden kunnen gaan.”