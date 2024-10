Het is vandaag de YOUCA-dag. Heel wat jongeren van het vijfde en zesde middelbaar gaan dan voor één dag aan de slag in een bedrijf Bij Ring komt Ella uit Grimbergen een dag onze redactie versterken. Ze wordt onder meer ingeschakeld om Milan te interviewen, die als Youca-werknemer aan de slag is bij Voka-Kvk Vlaams-Brabant