Zaventemse leerlingen leren dat je een euro maar één keer kan uitgeven tijdens De Week van het Geld

Het is de Week van het Geld, dat is een initiatief van Wikifin dat tien jaar bestaat. Doel is om aandacht te schenken aan financiële educatie bij jongeren. In Go! Basisschool De Vleugel in Zaventem speelden de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar daarom vandaag met geld. Zo leerden ze op een leuke manier dat je een euro maar één keer kan uitgeven.