Karsten (15) van Dilbeek Atletiek Club nu ook Belgisch kampioen Verspringen

Karsten De Weghe is amper 15 en nu al geslaagd in zijn bijzondere missie. Hij maakte zich sterk om op elk atletiekkampioenschap een podiumplaats te behalen en dat is hem sinds gisteren gelukt. Karsten werd Belgisch Kampioen in het verspringen. Met een sprong van 6m21 klopte hij alle andere cadetten.