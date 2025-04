Paasstage KHO Huizingen met Masters of Madness-saus: "Plezier staat voorop"

Het jaarlijkse toernooi aan het einde van de paasstage staat bij sommige spelers met stip in de agenda. "Ik ben heel blij eigenlijk", zegt Huizingen-speler Ewout Verbist. "Dat is voor mij belangrijk want vorig jaar stonden we niet in de finale en was ik een beetje droevig daarover. Nu sta ik in de finale dus ik ben redelijk blij."

Het competitie-aspect is maar een bijzaak. "Het plezier staat helemaal voorop eigenlijk", zegt co-coördinator Kylian Schats. "We willen dat de kinderen hier met heel veel plezier naar hier komen en kunnen genieten. We hebben een fantastische week gehad. Dat niet iedereen constant achter een tv-scherm zit. Maar gewoon echt buitenkomt en met de vrienden plezier maken. Dat is het voornaamste doel."