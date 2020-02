“Fiscaliteit van sportclub vereenvoudigen zou fijn zijn”

Na een wedstrijd krijgen wekelijks duizenden sporters in clubs in onze regio een gratis drankbonnetje aangeboden. Wat velen niet weten is dat clubs op gratis drank btw moeten terugstorten aan de fiscus. Doen ze dat niet, riskeren ze torenhoge boetes. 133 clubs kregen het voorbije jaar daarvoor controle, 85 clubs van hen moesten boetes betalen. Het is niet duidelijk of daar ook clubs in onze regio bij zijn.

“Ik snap dat de fiscus de wet wil volgen, maar het vraagt veel administratie”, zegt voorzitter van voetbalclub BOKA United Frank Vandenborre. “Wij werken samen met externe accountants die de wetgeving door en door kennen. Dat kost geld en kleine clubs hebben mogelijk die middelen niet. Een sportclub bestaat vooral uit vrijwilligers. Administratie is niet hun eerste bekommernis. Dus het zou fijn zijn mocht het voor de clubs wat eenvoudiger kunnen.”

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) stelt zich ook vragen. “De jacht van de fiscus op ‘achterstallige’ btw op drankbonnetjes, druist zó in tegen elk gezond verstand dat het elk oordeel van de fiscus dreigt onderuit te halen”, aldus Weyts op Twitter. Hij vraagt een onderhoud met minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).