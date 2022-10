1 jaar cel met uitstel en fikse boete voor algemeen directeur van Gooik Eric Van Snick

Een doorlichting van Audit Vlaanderen toonde in 2018 aan dat Van Snick jarenlang wijn aankocht voor de gemeente bij een bedrijf van zijn moeder. Sponsors van de volleybalclub waarin hij actief was, kregen ook een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten. Van Snick werd daarom doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Toenmalig burgemeester Michel Doomst werd buiten vervolging gesteld.

Het parket vroeg een jaar gevangenisstraf met uitstel en 16.000 euro boete en de rechter is het daar gisteren in gevolgd. Omdat Van Snick eerder al een tuchtstraf kreeg van de gemeente Gooik, zullen er wellicht geen verdere gevolgen zijn voor zijn job als algemeen directeur. Dat is niet naar de zin van oppositiepartij Groen. “Als hoogste gemeentelijke ambtenaar in rang dient een algemeen directeur van onberispelijk gedrag te zijn en vrij van alle verdenking, laat staan correctionele veroordelingen”, klinkt het daar. “Het aanblijven van Eric Van Snick moet ernstig in vraag gesteld worden. Huidig burgemeester Simon De Boeck bedekt de hele zaak met de mantel der liefde in plaats van duidelijk komaf te maken met de bewezen fraude en belangenvermenging.”