15 leiders van de scouts van Nederokkerzeel, deelgemeente van Kampenhout, zitten in quarantaine in de parochiezaal. Ze moeten er zeker al tot maandag blijven.

15 scoutsleiders in quarantaine in parochiezaal

“Vrijdagnamiddag werd ik op de hoogte gebracht van een Covid19-besmetting binnen de scoutsleiding van Nederokkerzeel”, zegt burgemeester Kris Leaerts. “De voorbije weken zijn ze nog samengekomen in het scoutslokaal. Op advies van het Covid19-team van Eerstelijnszone BraViO werd beslist om de scoutsleiding, waarbij thuisisolatie moeilijk of niet aangewezen is, tijdens hun quarantaineperiode onder te brengen in de parochiezaal van Nederokkerzeel.” De scoutsleiders krijgen van de gemeente een douchewagen en er is ook wifi geïnstalleerd. Als voor de leiders maandagochtend het nieuwe schooljaar begint, zullen ze online de lessen kunnen volgen. “De activiteiten van de scouts zijn tot nader bericht opgeschort. Tussen de scoutsleiding en het gemeentebestuur is er een continue opvolging en communicatie”, laat de burgemeester nog weten.