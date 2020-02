3000 extra bomen in Ternats Hertigembos

Sinds vanmiddag is het Hertigembos anderhalve hectare groter. Zo'n 120 leerlingen van drie Ternatse basisscholen hielpen bij het aanplanten van 3.000 bomen. Dat er meer nood is aan groen in Ternat blijkt uit een enquête die de gemeente vorig jaar afnam. De inwoners konden toen zelf voorstellen indienen."Uiteindelijk werden er drie projecten met het meeste stemmen geselecteerd. Het bestuur heeft geëngageerd deze uit te voeren. Dit is er één van, de aanplant van 16.000 bomen, dus één voor elke inwoner in onze gemeente”, zegt Gunter Desmet, schepen van Milieu in Ternat. Over vijf jaar moet die doelstelling behaald zijn.

Een verslag van de boomplantactie zie je straks in ons nieuws.