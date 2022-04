3Wplus controleert 150 opvangwoningen voor Oekraïense vluchtelingen

Op vraag van de gemeenten Grimbergen, Kampenhout en Steenokkerzeel en Zemst gaat 3Wplus na of opvangwoningen voor Oekraïense vluchtelingen in goede staat verkeren. Het gaat om ruim 150 panden.

Duizenden Belgen zetten hun woning open voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Belangrijk daarbij is om te verzekeren dat het pand waarin ze zullen verblijven, in goede staat is. De gemeentebesturen van Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst hebben daarom aan 3Wplus gevraagd om de technische screening van de woningen op zich te nemen.

“Onze technisch adviseurs gaan na of deze woningen voldoen. De Vlaamse regering staat wel een afwijking toe op de minimale kwaliteitsvereisten vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen”, zegt Sabrina Van Eeckhout, coördinator van de Woonwinkel van 3Wplus. “Naast de technische screening nemen de medewerkers van het OCMW de maatschappelijke screening op door aan huis te gaan of een infoavond te organiseren. Op die manier zijn we zeker dat de vluchtelingen in goede omstandigheden én door mensen met goede bedoelingen worden opgevangen.”