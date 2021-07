6,8 miljoen euro voor jeugdverblijfcentrum Destelheide in Dworp

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) investeert in totaal 30 miljoen euro van de relancemiddelen ‘Vlaamse Veerkracht’ in jeugdinfrastructuur. Bijna 7 miljoen euro daarvan gaat naar het centrum voor jeugd, kunst en creatie Destelheide in Dworp bij Beersel.

Jeugdverblijfcentrum Destelheide in Dworp krijgt dus een flinke hap uit het budget van 30 miljoen euro aan relancemiddelen. “Destelheide is een uniek in de Vlaamse Rand op een steenworp van Brussel”, zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). “Met de middelen wordt er onder meer een nieuw paviljoen gebouwd. Dat nieuwe paviljoen zal een grote vergaderzaal hebben en slaapmogelijkheid bieden aan 16 personen. Het zal gebruikt worden voor vormingen, stages, congressen en workshops en zal tegen 2023 klaar zijn.” Ook de bestaande slaapblokken, die meer dan 50 jaar oud zijn, worden gerenoveerd. En er komt ook een nieuw slaapblok. “De coronaperiode heeft heel duidelijk aangetoond dat het jeugdwerk een centrale rol speelt in onze samenleving”, vindt Dalle. “Voor zoveel kinderen en jongeren was het vaak een van de weinige lichtpuntjes in die donkere dagen. De crisis heeft ook aangetoond dat er een tekort is aan kwaliteitsvolle ruimte voor onze kinderen en jongeren. Zowel binnen als buiten.”

Foto: Destelheide