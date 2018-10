AFFLIGEM: De Donder burgemeester, Herzeel eerste schepen

In Affligem hebben Walter De Donder en zijn Lijst Burgemeester een bestuursakkoord gesloten met het liberale Open 2040. De burgemeester uit Samson en Gert blijft ook in het echte leven de sjerp omgorden. Lijsttrekker van Open 2040, Tim Herzeel, wordt eerste schepen.

De coalitie in Affligem was gisteravond snel gevormd. Lijst Burgemeester was als grootste partij met 10 zetels aan zet. Een meerderheid kon gevormd worden met N-VA of het liberale Open 2040, die elk 6 zetels binnenhaalden. “Voor ons was het heel snel duidelijk om te weten met wie er een meerderheid moest gemaakt worden. N-VA zat helemaal verdeeld. Daar zaten meer kandidaat-burgemeesters dan dat er kandidaten op hun lijst stonden. Interne verdeeldheid is een heel slecht uitgangspunt ook. En we hebben de twee meest stabiele groepen bij mekaar gebracht en we hebben een mooi programma voor de toekomst”, zegt Walter De Donder.

Monsterscore voor De Donder

Lijst Burgemeester behoudt de bevoegdheden die de partij de voorbije jaren had en Open2040 neemt de bevoegdheden van ex-coalitiepartner N-VA over. De Donder blijft burgemeester. Hijzelf boekte een monsterscore van maar liefst 2.600 stemmen. Dat betekent dat één Affligemnaar op drie het bolletje achter zijn naam inkleurde. “Ik had vorige keer al een record gebroken om van 1500 naar 2100 voorkeursstemmen te gaan. En ik was toch helemaal overdonderd gisteren door er nog 500 bovenop te doen. Ik had het nooit verwacht.”