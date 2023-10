Assita Kanko trekt N-VA-lijst en wil burgemeester van Vilvoorde worden

Europees parlementslid Assita Kanko (N-VA) is kandidaat-burgemeester voor Vilvoorde. Haar partij wil de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 aangrijpen om “broodnodige veranderingen door te voeren in het Vilvoordse beleid” en schuift Kanko daarom naar voren. “Wij gaan volop voor een veilig en welvarend Vilvoorde,” zegt Kanko.

Assita Kanko gooit zich als kopvrouw van de grootste Vilvoordse oppositiepartij in de strijd om burgemeester te worden. Kanko verhuisde in 2020 van Elsene naar Vilvoorde. “Ik heb de afgelopen jaren veel geluisterd en veel mensen in de stad leren kennen. Het is hier prachtig, maar er zijn ook veel uitdagingen. Ik wil me inzetten voor elke Vilvoordenaar,” zegt ze.

Samen met haar partij N-VA wil Kanko zich inzetten op integratie en de Nederlandse taal. “Integratie versterkt niet alleen onze Vilvoordse gemeenschap, maar creëert vooral ook kansen voor nieuwkomers zelf. Zowel op sociaal vlak als op de arbeidsmarkt.” Daarbij legt ze ook de nadruk op een grondig veiligheidsbeleid en de lokale mobiliteit en economie.