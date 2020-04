Ballerino-dansers dansen vanuit hun kot

Ook voor de vele dansers en de leerkrachten van de Ballerino Dansstudio's in Lembeek en Pepingen is het door de coronacrisis niet meer mogelijk om samen te dansen. En dus geven de docenten nu online lessen zodat iedereen van thuis uit verder kan blijven dansen.

Zaterdag 25 april was het in Vlaanderen de Dag van de Dans. Voor de Ballerino Dansstudio's was dat de aanleiding om vanuit hun kot een video te maken. Het resultaat zie je straks in ons nieuws vanaf 18u.