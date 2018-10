BEVER: “Generatiewissel is geslaagd”

In Bever verandert er niets aan de zetelverdeling. Thuis in Bever, de opvolger van de CD&V-lijst, behoudt z’n absolute meerderheid. “De generatiewissel is geslaagd”, vindt lijsttrekker Dirk Willem.

“De uitslag overtreft onze verwachtingen”, aldus Dirk Willem. “We hebben een volledig nieuwe ploeg in stelling gebracht met jonge kandidaten. De absolute meerderheid is dan ook schitterend. Open voor de Mens leek zegezeker, maar hun harde - vaak persoonlijke - strijd heeft niet geloond.” Willem haalde wel niet het grootste aantal voorkeurstemmen. Nummer 3 op de lijst Kristof Cattie haalde er 380, Willem 362. “Dat kan mij eerlijk gezegd niets schelen. We hebben dit als ploeg waargemaakt. De komende weken bekijken we de juiste invulling van de ambten. Één ding is zeker: Het wordt een jonge meerderheid. Eén van de schepenen is amper 23 jaar. De generatiewissel is geslaagd, de toekomst van onze partij in Bever oogt bijzonder mooi.”